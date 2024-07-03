كامل الوزير: عملنا في مصر بنية أساسية زي كل دول العالم»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 06:31 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، بعد أداء اليمين الدستورية، إنه لدينا خطة موجه لتطوير البنية الأساسية لمصر بالكامل، في مجالات النقل والكهرباء والاتصالات والغاز، متابعًا: 'لما خلصنا البنية الأساسية بنسبة 80% ، علمنا بنية أساسية زي كل دول العالم'.

وأضاف 'الوزير'، في لقائه على فضائية 'اكسترا نيوز'، اليوم الأربعاء، قائلًا: 'لما بتعمل بنية اسياسية، ألمانيا عملت بنية أساسية بعد الحرب العالمية، وملامح البنية الأساسية في مصر بدأت تبان، وهنكمل عليها'.

وأكد أن الصناعة ستكون قاطرة التنمية الحديثة وسوف نبني عليها ما تم تنفيذه من بنية أساسية في الدولة.

أدى الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، داخل مقر قصر الاتحادية.