نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل الوزير: هشتغل من الساعة 8 لـ3 في "الصناعة".. ومن 3 لـ10 في "النقل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عن خطط طموحة لتطوير البنية الأساسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والكهرباء والغاز.

وأكد أنه تم الانتهاء من 80% من مشاريع البنية الأساسية في قطاع النقل، مشيرًا إلى التركيز الحالي على مشاريع القطار السريع والمونوريل وبعض الطرق والموانئ.

تطوير البنية الأساسية

في حديثه لقناة "إكسترا نيوز" بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح الوزير أن البنية الأساسية هي الأساس للنهضة والتنمية المستدامة في أي دولة.

وأكد أن الخطط المستقبلية ستركز على البناء على هذه البنية الأساسية.

الصناعة كقاطرة للتنمية

أشار كامل الوزير إلى أن الصناعة ستكون قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة، وسيتم العمل على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات لتعزيز الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل والقضاء على البطالة.

وأوضح أن وزارة النقل قد أسست بنية حقيقية للصناعة من خلال إنشاء مصانع للوحدات المتحركة وقضبان السكك الحديدية وألواح الصلب والمراكب والسفن الكبيرة.

دور القطاع الخاص

أكد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على إعطاء الرخص لمن يرغب في إنشاء مصانع ولديه دراسة جدوى وخطة واضحة.

وأوضح أن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في خطط التنمية الصناعية.

تكامل القطاعات الصناعية

أوضح الوزير أن الجهود ستشمل تنسيقًا واسعًا بين مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الأعمال، وجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة.

وأكد أن الهدف هو ترشيد الواردات وزيادة الصادرات وتحقيق التشغيل الأمثل للمصانع.

تعيين نواب للوزير

أعلن الوزير أن الرئيس السيسي وافق على تعيين ثلاثة نواب له في وزارة النقل، يختص كل منهم بمجال معين: النقل البري، السكك الحديدية والمترو، والنقل البحري.

وأوضح أن هؤلاء النواب سيكونون من داخل الوزارة ويملكون القدرة على تيسير أعمال الوزارة.

تقسيم العمل

أوضح الوزير أنه سيقوم بتقسيم يومه بين وزارتي الصناعة والنقل، حيث سيعمل من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا في وزارة الصناعة، ومن 3 عصرًا حتى 10 مساءًا في وزارة النقل.

وأكد أن هذا التقسيم سيمكنه من متابعة جميع الأمور المتعلقة بالوزارتين بشكل فعال.