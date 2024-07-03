نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الحكومة المصرية الجديدة وتعيينات عسكرية هامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قرارًا بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، وفقًا لما أعلنته قناة «إكسترا نيوز» في خبر عاجل.

كما تم ترقية اللواء عبد المجيد صقر إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرًا للدفاع.

تشكيل الحكومة الجديدة 2024

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة، والذي شمل تعيينات جديدة في مختلف الوزارات.

وجاءت أسماء الوزراء في حكومة مدبولي الجديدة كالتالي:

1. اللواء محمود توفيق: وزيرًا للداخلية.

2. الدكتورة مايا مرسي: وزيرة للتضامن الاجتماعي.

3. الدكتور أحمد كجوك: وزيرًا للمالية.

4. الدكتورة رانيا المشاط: وزيرة للتعاون الدولي.

5. المستشار عدنان الفنجري: وزيرًا للعدل.

6. حسن محمد حسن الخطيب: وزيرًا للاستثمار.

7. الدكتور أسامة الأزهري: وزيرًا للأوقاف.

8. الدكتور شريف فاروق: وزيرًا للتموين.

9. محمد عبد اللطيف: وزيرًا للتربية والتعليم.

10. كريم بدوي: وزيرًا للبترول.

11. الدكتور خالد عبد الغفار: وزيرًا للصحة.

12. منال عوض ميخائيل: وزيرة للتنمية المحلية.

13. الدكتور عمرو طلعت: وزيرًا للاتصالات.

14. الدكتور أشرف صبحي: وزيرًا للشباب والرياضة.

15. الدكتور محمود عصمت: وزيرًا للكهرباء.

16. الدكتور شريف الشربيني: وزيرًا للإسكان.

17. المهندس هاني سويلم: وزيرًا للري.

18. السفير بدر عبد العاطي: وزيرًا للخارجية والهجرة.

19. الفريق كامل الوزير: وزيرًا للنقل والصناعة.

20. الدكتور أيمن عاشور: وزيرًا للتعليم العالي.

21. المستشار محمود فوزي: وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية.

22. الدكتورة ياسمين فؤاد: وزيرة للبيئة.

23. محمد جبران: وزيرًا للعمل.

24. أحمد هنو: وزيرًا للثقافة.

25. شريف فتحي: وزيرًا للسياحة.

التحديات والمهام المقبلة

مع هذا التشكيل الوزاري الجديد، تتطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

ويعكس تعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة والترقية الملحوظة للواء عبد المجيد صقر إلى فريق أول ووزير للدفاع، اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتعزيز البنية الأمنية والدفاعية في البلاد.