زكي مساعدا وعسكر وهالة وعبد النبي مستشارين للرئيس السيسي ومروان مديرا لمكتبه

أحمد جودة - القاهرة - التعديلات الوزارية الجديدة

زكي مساعدا وعسكر وهالة وعبد النبي مستشارين للرئيس السيسي ومروان مديرا لمكتبة.

التعديلات الوزارية الجديدة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جديدة بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، حيث أمر بتعيين عدد من المساعدين والمستشارين الجدد في العديد من الشئون حيث تم تعين كلا من:-

الفريق أول محمد أحمد زكي محمد وزير الدفاع السابق مساعدًا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع. كما أصدر سيادته قرار بتعيين الفريق أسامه أحمد رشدي عبد الله عسكر مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية. كما أصدر قرارا بتعيين المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزير العدل السابق مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا قرارا بتعيين اللواء محسن محمود عبد النبي مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام. كما تم تعيين الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

زكي مساعدا وعسكر وهادا وعبد النبي مستشارين للرئيس السيسي ومروان مديرا لمكتبة

الحكومة الجديدة

وكانت قد أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستوري ظهر اليوم الأربعاء بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين الجدد، ثم اجتمع بهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة التحديات التي تواجه الحكومة خلال الفترة الحالية.