نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز الملفات على أجندة التضامن الاجتماعي تنتظر الوزيرة الجديدة (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تولت الدكتورة مايا مرسي ملف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ضمن أعضاء حكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتستعرض "دوت الخليج" خلال التقرير التالي أبرز الملفات في ملف الوزارة وهي كالتالي:-

1.حماية الفئات الأكثر احتياجًا:

- تحسين برامج الدعم: تتضمن زيادة المعاشات والمساعدات المالية المقدمة للأسر الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل السكن والغذاء.

- رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة: توفير برامج تأهيلية وتعليمية لهم، وتعزيز فرص توظيفهم في المجتمع.

2. التصدي للعنف الأسري

- تعزيز برامج الحماية: إنشاء خطوط ساخنة لتلقي بلاغات العنف الأسري، وتوفير مراكز إيواء للنساء والأطفال المتضررين.

- الدعم النفسي والاجتماعي: تقديم خدمات الاستشارة النفسية والمساعدة القانونية للضحايا، وزيادة الوعي المجتمعي حول قضايا العنف الأسري.

3.تمكين المرأة اقتصاديا:

- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تقديم قروض ميسرة وتدريبات للنساء لبدء وتطوير مشروعاتهن.

- التدريب والتأهيل: توفير برامج تدريبية لزيادة مهارات النساء في مجالات متنوعة، بما في ذلك التكنولوجيا والأعمال اليدوية.

4. تطوير نظام الضمان الاجتماعي

- تحسين أنظمة المعاشات: زيادة قيمة المعاشات وتسهيل إجراءات الحصول عليها.

- التأمينات الاجتماعية: توسيع نطاق التأمينات لتشمل فئات أكبر من المجتمع، وضمان استدامتها المالية.

5. رعاية الأطفال بلا مأوى

- تقديم الرعاية والخدمات التعليمية: إنشاء مراكز إيواء وتقديم برامج تعليمية وتدريبية للأطفال المشردين.

- الرعاية الصحية: تقديم خدمات صحية شاملة للأطفال، بما في ذلك التطعيمات والفحوصات الدورية.

6. تطوير الخدمات الإجتماعية.

- تحسين جودة الخدمات في دور الرعاية: توفير تدريب مستمر للعاملين في المؤسسات الاجتماعية لضمان تقديم أفضل رعاية للمقيمين.

- توسيع نطاق الخدمات: إنشاء المزيد من دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية في المناطق النائية والمحرومة.

وكل هذه الملفات تتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أفضل النتائج.