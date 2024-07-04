نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يكرم الناجحين بمحو الأمية من ذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم مركز شباب برقاش التابع لإدارة شباب منشأة القناطر التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الناجحين في اختبارات محو الأمية لذوي الهمم.

جاء ذلك استكمالًا لما بدأته مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من دور ريادي فى محو أمية وتعليم ذوي الهمم.

ومن منطلق حرص وزارة الشباب والرياضه بقيادة الدكتور اشرف صبحي على تنفيذ رؤية القيادة السياسية فى الاهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع وتمكينهم علميًا واجتماعيًا، وتنفيذًا لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى جعل مراكز شباب مصر مراكز خدمة مجتمعية تحقق التنمية المستدامة وتسير بخطى ثابته نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة إلى ضرورة العمل على إستغلال طاقات وقدرات أبناء الجيزة من ذوى الهمم فهم كنز مصر الحقيقى لما يملكون من قدرات خاصه تجعلهم قادرين على تحقيق نتائج مبهرة لذا يجب علينا أن نقدم لهم الرعاية اللازمة والعمل على دمجهم داخل الانشطه المختلفه بمراكز الشباب ولا سيما فصول محو الأمية التى تساهم فى صقل قدراتهم الخاصه لجعلهم دائما قادرون باختلاف.

الجدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة كان لها الريادة فى تنفيذ تلك المبادرة حيث تم افتتاح أول فصل لمحو الأمية لذوي الهمم بمركز شباب خارطة عاصم التابع لإدارة شباب بولاق بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى مارس 2022 وتوالت الإفتتاحات ليصل عدد فصول محو الأمية لذوى الهمم داخل الهيئات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة إلى 12 فصل بعدد دارسين يتراوح مابين المائة والمائة وعشرون دارس على مستوى محافظة الجيزة حتى الآن، وجاري فتح فصول جديده لذوي الهمم قريبا.

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