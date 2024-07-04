الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشارقة – اميمة ياسر – توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، نهارا طقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح المعتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,25 متر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

– وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 27

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنها 39 26

دمنهور 37 24

وادى النطرون 38 25

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 38 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 24

دمياط 35 24

بورسعيد 35 24

الاسماعيلية 40 27

السويس 38 24

العريش 35 23

رفح 34 23

رأس سدر 40 26

نخل 38 20

كاترين 34 16

الطور 39 26

طابا 36 26

شرم الشيخ 39 30

الاسكندرية 32 23

العلمين 32 22

مطروح 31 23

السلوم 33 23

سيوة 40 22

رأس غارب 38 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 40 30

شلاتين 40 28

حلايب 37 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 39 24

بني سويف 40 25

المنيا 41 24

أسيوط 41 25

سوهاج 41 26

قنا 42 29

الأقصر 42 29

أسوان 43 29

الوادى الجديد 43 26

أبوسمبل 42 28