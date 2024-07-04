نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة آر إيه تي بي: انخفاض وقت انتظار قطارات مترو الأنفاق اعتبارًا من السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة آر إيه تي بي، المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، أنه اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو، سيتم تقليل وقت الانتظار بين كل قطار خلال أوقات الذروة إلى 10 دقائق بدلًا من 15 دقيقة.

وحددت الشركة في بيان صادر اليوم أوقات الذروة، والتي تمتد من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا، ومن الساعة 2 مساءً حتى الساعة 5 مساءً، على مسار الرحلات من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة والعودة.

بهذه الخطوة، تسعى الشركة إلى تحسين تجربة المسافرين وتقديم خدمة أفضل عبر تقليل فترات الانتظار خلال ساعات الذروة على مسارها الرئيسي.