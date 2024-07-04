نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة: توفير الدواء في الاسواق خلال أقل من شهرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك نقصًا في الدواء، وهذا ليس مجرد ادعاء بل واقع يعاني منه العالم، نتيجة للظروف الصعبة التي تأثرت بها سلاسل الإمداد العالمية والمحلية على مدار العام الماضي.

وأكد أنه من المتوقع حل هذه المشكلة خلال فترة تقل عن شهرين، مع عودة توفر الدواء بشكل كامل.

جاءت تصريحات وزير الصحة هذه خلال حديثه في احتفالية الهيئة العامة للتأمين الصحي بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها، والتي شهدت حضور عدد كبير من الوزراء بالإضافة إلى 800 مقدم رعاية صحية.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن هيئة الدواء والشراء الموحد قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لتعويض النواقص في الدواء خلال الأسابيع القادمة، مع التأكيد على أنه لن يكون هناك نقص في الدواء سواء من الإنتاج المحلي أو العالمي في غضون أقل من شهرين.

وأشار إلى أن هذا يتم بالتنسيق الكامل والعمل المشترك داخل الحكومة وبين جميع الجهات المعنية.

وفي زيارته لعدد من المستشفيات قبل بدء الاحتفالية، استمع وزير الصحة إلى شكاوى المرضى بسبب نقص الأدوية، مؤكدًا أن المرضى العاديين يشعرون بالنقص في التوفرات دون أن يدركوا التحديات الكبيرة التي تواجه منظومة الصحة.

وأكد أن الدولة تعمل جاهدة على تسهيل الإجراءات لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.