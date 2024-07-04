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وزير الأوقاف يستقبل رئيس جامعة القاهرة بالعاصمة الإدارية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل رئيس جامعة القاهرة بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم الخميس بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و هنأ الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بتوليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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