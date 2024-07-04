خلي بالك.. تحذير عاجل للمواطنين من هيئة الدواء بشأن تداول دواء مغشوش لعلاج السكر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرات جديدة بشأن وجود أدوية مغشوشة في السوق المحلي والتي تكون غير مطابقة للمواصفات، مطالبة بسحب ووقف تداول العديد من الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات في الصيدليات، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين والتصدي للتجار عديمي الضمير.

سحب أدوية مغشوشة لعلاج السكر

وطالبت هيئة الدواء المصرية في المنشور التحذيري رقم 41 لسنة 2024، بحسب عقارين طبيين يستخدمان من أجل التحكم في مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني وهما Sugarlo plus 50/1000 وSugarlo plus 50/500، للتشغيلة رقم CEC9 وBYL5 وهي من إنتاج شركة الإسراء.

تحذيرات هيئة الدواء للمواطنين

وأوضحت هيئة الدواء في منشورها الذي نشرته عبر صفحتها ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن تلك الأدوية صدر لها عدم مطابقة للتشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء، مؤكدة ضرورة وقف وتداول وسحب وتحريز العقارين، واللذان يستخدمان في التحكم في مستوى السكر بالدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

وطالبت هيئة الدواء المواطنين والأطباء بأنه حال الشك في العقار المتداول في الصيدليات عليهم الرجوع إليها من خلال الاتصال بالخط الساخن 15301 أو من خلال زيارة موقع هيئة الدواء الإلكتروني.

وحذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من تناول الأدوية المسحوبة من السوق الدوائي مشيرة إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وزيادة الحملات المكثفة لضبط السوق الدوائي، حيث تحرص هيئة الدواء على شن حملات على الصيدليات من أجل التأكد من صلاحية الأدوية والتزامها بالسعر الجبري المقرر من قبل الهيئة، ويتم تحرير المخالفات للمخالفين.