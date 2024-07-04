دوت الخليج - كتب احمد صلاح - 1/2

2/2 شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي ضد الداخلية .. 19 مباراة جمعت الفريقين قبل لقاء الدورى الليلة “إنفو جراف” والان مع تفاصيل الخبر القاهرة – سامية سيد – كتب عمر أنور – لبنى عبد الله الخميس، 04 يوليو 2024 02:17 م يخوض فريق الأهلى في السابعة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا في بطولة دورى nile، عندما يلتقى مع فريق الداخلية على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدورى. تاريخ مواجهات الأهلى والداخلية 19 مباراة جمعت بين الاهلى والداخلية التقى فريق الأهلى والداخلية فى 19 مباراة سابقة قبل لقاء الليلة بواقع( 16 لقاء بالدورى + 3 بكأس مصر)، حقق الأحمر 14 انتصار مقابل فوزين للداخلية وانتهت 3 مباريات بالتعادل، وسجل هجوم الأهلى 38 هدف بينما سجل هجوم الداخلية 11 هدف. انتهت أول مباراة جمعت الأهلى والداخلية بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما انتهت اخر مباراة جمعت الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف. ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا. فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

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