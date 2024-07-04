متوازنة للفراعنة.. مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس الـ 4 من يوليو قرعة مرحلة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل 2025 في نهاية العام، حيث تجرى مرحلة التصفيات بـ 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات يتأهل مباشرة الأول والوصيف إلى نهائيات البطولة بواقع 24 منتخبا.

وشارك في مراسم القرعة، اليوم الخميس كلا من مدرب منتخب كوت ديفوار، إيمرس فايي بصفته أن منتخب ساحل العاج هو بطل بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في بلاده 2023، بالإضافة إلى أسطورة كرة القدم المغربية، مروان الشماخ.

مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا

وأوقعت قرة تصفيات إفريقيا المؤهلة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب 2025، والتي أقيمت اليوم الخميس في جوهانسبرج، المننتخب المصري في مجموعة متوازنة نسبيا، تضم كلا من مصر، ومنتخب الرأس الأخضر، وموريتانيا، وبوتسوانا

مجموعات تصفيات أمم إفريقيا المغرب 2025

وجاءت مجموعات التصفيات المؤهلة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المقبلة في المغرب، متوازنة لبعض المنتخبات، حيث وقع المنتخب الكوت ديفواري صاحب اللقب في المجموعة السابعة مع زامبيا وسيراليون وتشاد، وجاءت المجموعات الـ 12 على النحو التالي: