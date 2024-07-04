وزير الزراعة: توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة الاهتمام بالفلاحين

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وأكد «فاروق» خلال لقائه بهم، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الاهتمام بالفلاحين، والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات ومستلزمات الإنتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للوقوف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.
وأوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا بتكثيف الإرشاد الزراعي، في إطار الدعم الفني للمزارعين، بالحقول، لنشر الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين، وتقديم كافة التوصيات اللازمة، بهدف زيادة الإنتاجية وزيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الفلاح المصري هو عصب الإنتاج، وله الدور الأهم والأساسي في إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الدولة حريصة على دعم كافة المنتجين والتيسير عليهم.
وأكد «فاروق» أن الفترة المقبلة ستشهد تواجدا وتفاعلًا بشكل كبير مع المزارعين في الحقول ومواقع الإنتاج، من قبل المسئولين والقيادات، للعمل على حسم أي مشكلات خاصة بالزراعة والمزارعين فورًا.
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