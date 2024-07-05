نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. السيسي يهنئ كير ستارمر بمناسبة توليه رئاسة الحكومة البريطانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة، بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات، وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية.

وتمنى الرئيس له التوفيق والنجاح، ومؤكدًا تطلعنا لاستمرار التعاون بين بلدينا، بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والعمل المشترك الذي يجمعنا من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، على المستويين الدولي والإقليمي.