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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- أول رد من وزير التعليم على ادعاءات حصوله على دكتوراه وهمية

عاجل- أول تعليق من وزير التعليم على ادعاءات حصوله على دكتوراه وهمية..رد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الادعاءات والمزاعم التي تشكك في حصوله على درجة الدكتوراه.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، قال الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مرحلة الثانوية العامة تمثل تحديًا صعبًا للجميع، سواء للطلاب أو المعلمين. وأضاف: "لقد قضيت 25 عامًا في العمل التعليمي وأدرك جيدًا ما يمر به الطلاب أثناء هذه المرحلة."

امتحانات الثانوية العامة

وتابع الوزير "أنا أكثر من يشعر بالضغط الذي يواجهه أبناؤنا في الثانوية العامة. لقد عشت هذا الوضع طوال 25 عامًا وأعلم مشاكل التعليم. أبدأ يومي من الساعة السادسة صباحًا وحتى نهاية اليوم من أجل مصلحة الطلاب."

الدكتوراه الوهمية

وأشار الوزير إلى اهتمامه بالتعليم الإلكتروني والتعليم المدمج منذ 10 سنوات، حيث سافر إلى أمريكا وحصل على دورات تدريبية في جامعات دولية مثل هارفارد، بهدف معرفة المزيد عن التعليم الإلكتروني وليس لمجرد العمل.

وسخر من الشائعات التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي حول حصوله على دكتوراه وهمية، قائلًا: "حصلت على الماجستير عبر الإنترنت، ولم أكن بحاجة للشهادة لأني لن أعمل في الجامعة. أنا أربي أجيالًا، وكان لدي شغف كبير بالتعليم الإلكتروني."

المعلومات الرسمية بشأن الوزير الجديد



وأشارت هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن الدكتور محمد عبد اللطيف حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورنس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت المعلومات الرسمية الصادرة بشأن الوزير الجديد، بأنه حاصل على دكتوراه بنظام التعليم عن بعد في إدارة وتطوير التعليم بجامعة كارديف سيتي الأمريكية عام 2014 وهي شهادة معتمدة من ولاية واشنطن والخارجية الأمريكية وموثقة من القنصلية المصرية.