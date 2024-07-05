نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو عبدالصادق الشوربجي المرشح لتجديد الثقة رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداوت أنباء بشأن اختيار المهندس عبدالصادق الشوربجي، لتجديد الثقة فيه رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، لدورة ثانية.

من هو عبدالصادق الشوربجي؟

المهندس عبدالصادق الشوربجي، يبلغ من العمر 63 عامًا، من مواليد محافظة الغربية 5 يونيو 1961، تخرّج في كلية الهندسة جامعة حلوان عام 1984، والتحق بالهيئة العامة للمطابع الأميرية بوظيفة كبير المهندسين، ثم انتقل للعمل بمؤسسة روز اليوسف عام 2001 نائبًا للمدير العام لشؤون المطابع، ورئيسًا للجنة الاحتياجات بالمؤسسة،وظلّ حتى عام 2010؛ حيث تولّى وظيفة المدير العام لمؤسسة روز اليوسف، إلى أن تولّى رئاسة مجلس الإدارة في 26 نوفمبر 2012، وظل حتى عُيّن رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة منذ عام 2020، وتم تجديد الثقة فيه لفترة ثانية.

حياته العملية

بدأ "الشوربجي" حياته العملية مع دور النشر القومية، بعدما شغل منصب كبير المهندسين بالإدارة الهندسية لشؤون الهيئة العامة للمطابع الأميرية.

وكانت المرحلة الثانية والفارقة في مسيرته المهنية، هي انضمامه لمؤسسة روز اليوسف العريقة التي شهدت صعوده الإداري، بداية من نجاحه في منصب نائب المدير العام للمطابع عام 2001، ومرورًا بشغله منصب المدير العام لمؤسسة روزاليوسف، وعضوية مجلس إدارة المؤسسة، حتى توليه مقعد رئيس مجلس الإدارة بنهاية 2012.

ووقع الاختيار على "الشوربجي" لتولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف الصحفية للمرة الأولى في نوفمبر عام 2012؛ إذ وافق مجلس الشورى آنذاك على تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة بدلًا من سلفه محمد جمال الدين،الذي كان تقدم باستقالته للمجلس الأعلى للصحافة.

وفي يناير عام 2014، جاءت التغييرات الصحفية لرؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، لتجدد الثقة في "الشوربجي" لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، ومع تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة للمرة الأولى، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر في إبريل عام 2017، أبقت الهيئة على عبدالصادق الشوربجي في منصبه كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة آنذاك.

وبالتوازي مع مهمته في روزاليوسف، عهد إلى المهندس عبدالصادق الشوربجي برئاسة لجنة مشتريات ورق الصحف والمجلات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وخلال توليه هذه المهمة، شدد على أن توافر ورق طباعة الصحف أصبح مسألة أمن قومي، ويمثّل أزمة كبيرة لكافة المؤسسات الصحفية، كما اقترح خلال أحد اجتماعات الهيئة الوطنية للصحافة مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، التفكير بجدية في ضرورة وجود مصنع بمصر لإنتاج ورق الصحف.

الهيئة الوطنية للصحافة

وقع الاختيار على المهندس عبدالصادق الشوربجي، ليكون رئيسًا للهيئة الوطنية الصحافة في 2020، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر، الذي اُختير رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام آنذاك.

ووضع "الشوربجي" مع الهيئة، ما وصفه بـ "خطة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية"، والتي تهدف إلى تخفيض الديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية.

التغييرات الصحفية والإعلامية

ومن المقرر أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بإجراء التغييرات الهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر، وذلك وفقًا للقانون، خلال أيام.

واقترب الاختيار من الدكتور ضياء رشوان منسق الحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين السابق، ليكون رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

كما طُرح اسم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ليكون رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، خلفًا للإعلامي حسين زين.