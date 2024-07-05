من هو طارق سعدة المرشّح لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام الجديد؟

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب اسم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، من اختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، خلفًا للإعلامي حسين زين.

من هو طارق سعدة؟

الإعلامي طارق سعدة، هو نقيب الإعلاميين منذ 2019، والذي اختاره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكون عضوًا بمجلس الشيوخ المصري.

عمل "سعدة" مذيعًا أول في "قناة النيل الرياضية"، وعمل مذيعًا في عدد من القنوات قبل 2011 وبعدها، وكان وكيلًا لنقابة الإعلاميين سابقًا، كما عمل أيضًا خبيرًا ومستشارًا إعلاميًا.

وعمل "سعدة" أيضًا أستاذًا للإعلام في قسم الإذاعة والتلفزيون، بعددٍ من الجامعات المصرية، وحكّم مشروعات تخرّج عشرات الطلاب الخريجين.

التغييرات الصحفية والإعلامية

ومن المقرر أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بإجراء التغييرات الهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر، وذلك وفقًا للقانون.

واقترب الاختيار من الدكتور ضياء رشوان منسق الحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين السابق، ليكون رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

وتداولت أنباء حول تجديد الثقة في المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، لفترة ثانية.