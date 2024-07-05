46 سؤالًا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا غدًا

يؤدي طلاب الثانوية العامة، غدًا السبت، الامتحان فى مادة الكيمياء للشعبة العلمية (العلوم والرياضيات)، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.





ويستمر الامتحان فى المادتين لمدة 3 ساعات، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويتكون من 46 سؤالًا، بينهم 44 سؤال اختيار من متعدد يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت" وسؤالي مقال، ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 56 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالى 60 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة المقالية فتنقسم إلى 32 سؤالًا مخصص لهم درجة واحدة، و12 سؤالًا مخصص لهم درجتين، أما سؤالي المقال فيخصص لكل منهما درجتين، وهذه المواصفات تنطبق على امتحان الكيمياء والجغرافيا كذلك.

وتفتح 1981 لجنة على مستوى الجمهورية أبوابها عند الساعة 8:15 صباحًا لاستقبال الطلاب وبدء إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن حيازة أية أجهزة قد تساعد على الغش الإلكتروني.

ويتسلم الطلاب كراسة للأسئلة وورقتي إجابة إحداهما "بابل شيت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد والثانية للإجابة على الأسئلة المقالية، إضافة إلى كتيب المفاهيم، وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة بكتابة بياناتهم على كراسة الأسئلة ورقتي الإجابة بدقة.

ولن يعتد بأي إجابة داخل كراسة الأسئلة، كما وجهت الوزارة بتظليل الدوائر المعبرة عن إجابات أسئلة الاختيار من متعدد بشكل كامل دون وضع علامة "صح" أو "خطأ" داخل الدائرة، أو تظليل أكثر من دائرة للإجابة عن السؤال الواحد، واستخدام اللونين الأسود أوالأزرق فقط.

وتنقسم أسئلة الامتحان إلى: 30% أسئلة لمستويات التفكير العليا، 40% للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات البسيطة.

ويتم توزيع كراسات الأسئلة على الطلاب فى 4 نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، وتوزع على الطلاب بطريقة معينة بحيث لا يحصل طالبين متتالين على نفس النموذج.

ووجهت الوزارة الطلاب بتسليم كراسة الأسئلة رفقة ورقة الإجابة، وكذلك كتيب المفاهيم، فى نهاية كل امتحان.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة الفلسفة، والفترة الثانية مادة المنطق.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOpen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 745 ألفًا و86 طالباً وطالبة، يؤدون امتحاناتهم داخل 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة 11 لجنة على مستوى الجمهورية، أما عدد لجان الإدارة 4 لجان، وعدد لجان التقدير 7 لجان، وبالنسبة للجان لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية فتصل إلى 84 مركزاً.

وفيما يتعلق بالطلاب أصحاب الحالات الخاصة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، فجاءت آعدادهم كالتالي: 81 طالبًا متقدمين لأداء الامتحان داخل السجون، 38 طالبًا متقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357، 255 طالبًا من المكفوفين، 3306 من طلاب الدمج التعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.