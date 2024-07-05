وزير التعليم يعلق على جدل سيرته الذاتية (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - محمد عبداللطيف
وأضاف "عبداللطيف" في حديثه لـ "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنَّ امتحانات الثانوية العامة تضغط على المدرسين أيضًا لأنها حالة عامة وقال إن الوزارة لديها خطط جديدة وفقا لاستراتيجيات عصرية لن يتم تنفيذها إلا بعد طرحها في حوار مجتمعي تكون فيها أطراف العملية التعليمية كافة.
وطالب الوزير الجديد طلاب الثانوية بالاجتهاد في المذاكرة مشيدًا بجهود المدرسين في مدارس مصر المختلفة وأوضح أنه ينحاز دائمًا لأولياء الأمور، وأكد "عبداللطيف" أنه يمتلك خبرة 25 عامًا في مجال التعليم.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه كان مهتما منذ نحو 12 عاما بالتعليم الـ "أون لاين" وحصل على دورات كثيرة في عدد من الجامعات، منوها أن الهدف من دراسته الدكتوراه هو فهم التعليم "أون لاين"، لأنه منغمس في القطاع.
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