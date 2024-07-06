وزير الأوقاف يتلقى اتصالات هاتفية للتهنئة بالمنصب

جدة - نرمين السيد - الدكتور أسامة السيد الأزهرى

تلقى فضيلة الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من الاتصالات الهاتفية؛ لتهنئته على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واختياره وزيرًا للأوقاف.





وتلقى وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًا من كل من: عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية. وتلقى اتصالًا أيضًا من الدكتور عبد الله المعتوق، رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق في الكويت، والدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في الأردن سابقًا. كما تلقى وزير الأوقاف خطابًا من البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للبحوث العربية وعضو الأمانة العامة لاتحاد علماء أفريقيا مهنئًا فضيلته على تعيينه وزيرًا للأوقاف.

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