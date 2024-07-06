تحذير شديد من «تعليم القاهرة» لمديري المدارس

جدة - نرمين السيد - أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

حذر أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديري المدارس بالمحافظة، من قبول أي تبرعات من أولياء الأمور داخل المدارس تحت أي مسمى، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءت القانونية الصارمة حيال المدارس التي تخالف هذه التعليمات، وتحويل جميع القائمين عليها للتحقيق.





ووجه مدير المديرية التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية وكافة المتابعين بمتابعة هذا الأمر بشكل دائم ومتواصل. جدير بالذكر أن أعمال القبول بالمدارس وكذلك التحويلات بجميع المراحل التعليمية بدأت في أوائل الشهر الجاري.

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