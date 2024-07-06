مراسل القاهرة الإخبارية: المجاعة وسوء التغذية تنتشر بشكل كبير بشمال غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس إن العرقلة الإسرائيلية المستمرة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وأيضا العرقلة المستمرة منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية أثر بشكل كبير على الحياة الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

أضاف جبر، الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيين في المناطق الجنوبية في قطاع غزة، يعانون نقصًا حادًا في المستلزمات الغذائية ويفتقدون الطعام والشراب كما أن الأوضاع في شمال القطاع هي أكثر صعوبة من المناطق الجنوبية حيث المجاعة وسوء التغذية بدأت وتنتشر بشكل كبير في صفوف المواطنين الفلسطينين، الأمر الذي زاد من معاناة الفلسطينيين وأعداد الذين فقدوا حياتهم جراء سوء التغذية في شمال القطاع.

وأوضح أن الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المشافي بات مفقودا، وهناك تحذيرات مستمرة من إدارة هذه المشافي وخصوصا مستشفى ناصر الذي بات هو المستشفى الوحيد الذي يخدم المنطقة الجنوبية بعد خروج كافة المستشفيات عن الخدمة جراء هذا العدوان الإسرائيلي.