دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن حسب عمر الأطفال.. ما الوقت المسموح لاستخدام الشاشات؟ والان نبدء بالتفاصيل
حسب وزارة الصحة، قد يجد الآباء صعوبة في مواكبة التطور المتسارع في المحتوى، والمميزات، والتطبيقات الجديدة التي يتم تقديمها باستمرار.
استخدام الشاشات
وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون التقدم السريع مثمرًا ومفيدًا لأجيال المستقبل، إلا أنه قد يثير القلق أحياناً؛ لذا يجب فهم تأثير وسائل الإعلام في حياة الأطفال قدر الإمكان.
يعد الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشة (التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية) حسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال كالتالي:
|الرضع حتى 18 شهرًا
|يجب ألا يكون هنالك وقت للجلوس أمام الشاشة
|من18 لـ23 شهرا
|بعض الوقت مع الوالدين
|ما قبل المدرسة
|لا يزيد عن ساعة يوميا
|من 5 لـ18 سنة
|وقت لا يتجاوز ساعتين يوميا
فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة
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