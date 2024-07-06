دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية محمد عمار لتدعيم دفاع الإسماعيلى أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أصبح محمد عمار مدافع فريق الإسماعيلى، جاهزا لدخول قائمة الدراويش أمام الزمالك في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة دورى Nile.

وشارك محمد عمار فى تدريبات الإسماعيلى بشكل كامل، ليعلن جاهزيته للدخول فى قائمة الإسماعيلى بعدما تعافى تماما من الإصابة التى أبعدته عن مباراة سيراميكا الماضية والتى خسرها الفريق بهدف نظيف.

وتنفس إيهاب جلال الصعداء بعد جاهزية محمد عمار بجانب عماد حمدى لاعب الوسط الذى كان يستخدمه فى مركز المساك للنقص العدد فى هذا المركز، ولكن مع عودتهما سيحلان أزمات المدرب ويمنحه الراحة فى اختيار ثنائى الدفاع أمام الزمالك.

ويعكف إيهاب جلال على مشاهدة مباراة الزمالك وفاركو من أجل دراسة طريقة لعب جوميز مع الزمالك وأبرز نقاط القوة والضعف في الفريق من أجل وضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة الاحد المقبل.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة سيراميكا، والتركيز فقط على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الانتصار والثلاث نقاط أمام الزمالك.

ويحتل فريق الإسمعايلى المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 31 نقطة، جمعها من 29 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبو الدراويش 28 هدفا واستقبلت شباكهم 33 هدفا.