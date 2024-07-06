قبل فتح باب التقديم.. أبرز المعلومات عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - ويبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية على مسارات تعليمية بعيدة عن الثانوية العامة، يكتسبون من خلالها خبرات عملية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بشكل مبكر، كما تتيح لهم الفرصة للالتحاق بالجامعات، وتحقيقًا لهذا الهدف، استحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فماذا تعرف عنها؟

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

هي مدارس نموذجية للتعليم الفني؛ تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والهنوض بمنظومة التعليم الفني.

وتهدف مدارس مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى إعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.

أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- تطبيق المعايير الدولية في التدريس الحديث والتقييم والمناهج التعليمية.

- توفير بيئة تعليمية متميزة للطالب والمعلم بالمدرسة أو مواقع التدريب العملي.

- إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي.

- إنشاء التخصصات التقنية الحديثة المتواكبة مع السوق العالمي.

- إعداد أفضل معلمين وموجهين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.

المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبقية

تقف تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مجموعة من المرتكزات كالتالي:

- منظومة تطبق معايير الجودة العالمية.

- شراكة بين القطاع العام والخاص.

- معلم مدرب على أعلى مستوى.

- مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات.

- نظام تقييم شامل للطالب والمعلم.

- تدريبات عملية توهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل.

- طالب منتج ومنافس عالميًا.

- حوافز مادية مجزية للمعلمين.

شركاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية

لدى وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشركاء بالقطاعين العام والخاص في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية يصل عددهم إلى 35 شريك صناعي أبرزهم: وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الثقافة، الهيئة العربية للتصنيع، شركة وي، شركة العربي، مؤسسة غبور للتنمية، مؤسسة السويدي، شركة إيجيبت جولد، مصر الخير، مؤسسة العناني، مجموعة شركات طلعت مصطفى، شركة عمار، وغيرها.

عدد مدارس التكنولجيا التطبيقية

بدأت تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في العام الدراسي 2018-2019، بـ3 مدارس فقط، وصل عددهم خلال عام 2024 إلى 81 مدرسة بـ22 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشركاء الصناعيين

تقوم وزارة التربية والتعليم بالآتي:

- دفع مرتبات المعلمين.

- الإمداد بالمرافق.

- دفع فواتير المياه والكهرباء.

- توفير التجهيزات والمعدات.

- إعداد المناهج الدراسية.

- تنسيق عملية اختيار الطلاب والمعلمين والإداريين.

- إعداد اختبارات الطلاب.

- تقييم المعلمين والإداريين بشكل دوري.

- توفير شهادات التعليم.

يقوم الشركاء الصناعيين بالآتي:

- دفع حوافز المعلمين.

- رفع جودة وكفاءة البنية التحتية للمدرسة.

- رفع كفاءة الورش الفنية والمعامل.

- توفير تدريبات للطلاب داخل المصناع والشركات وفق مجال تخصص المدرسة.

- دفع مكافآت مالية للطلاب أثناء التدريب.

- توفير الزي المدرسية للطلاب مجانًا.

- المشاركة في عملية اختيار الطلاب والمعلمين والإداريين.

- المشاركة في عملية تقييم المعلمين والإداريين.

- توفير النظافة والصيانة الدولية للمدرسة.

آليات تقبول الطلاب بمدرس التكنولوجيا التطبيقية

يتم تحديد درجة القبول سنويًا بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بعد نتيجة الشهادة الإعدادية، ويتقدم الطلاب إلكترونيًا على موقع الوزارة.

ويجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبارات القبول في الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والمقابلات الشخصية التي تقوم بها وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية معتمدة دوليًا.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- أولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- الحصول على مكافآت مالية أُثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لأماكن التدريب العملي.

تضم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 6800 طالب وطالبة.

آليات قبول المعلمين والإداريين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

يتم الإعلان عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويخضع جميع المتقدمين لاختبارات ومقابلات شخصية، ويتم على أساس تلك الاختبارات والمقابلات اختيار العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

المميزات التي يحصل عليها معلمي وإداري مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على مزاليا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

- تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

- فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.

- الحصول على حوافز مادية ومعنوية عديدة مرتبطة بالأداء.

تضم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 692 معلم وإداري.

المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

- الالحتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- الالتحاق بالمعاهد الفنية.

- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

المناهج الدراسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

تطبق المناهج الدراسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام الجدارات وترتكز على 3 محاور رئيسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي.

رابط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وزارة لاتربية والتعليم، أن عملية اختيار الطلاب المتقدمين تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل: الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

وأكدت الوزارة أنه يحق للطالب اختيار ثلاثة مدارس كحد أقصى عند التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الرابط التالي: https://dualedu.moe.gov.eg

ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين "المصريين"، والطلاب الوافدين "الأجانب"، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي: ‏https://forms.gle/P632jPZZ4iwjTmUg7

ولمزيد من المعلومات حول كيفية تفعيل البريد الموحد لطلبة الإعدادية من خلال الفيديو التالي: ‏https://bit.ly/EmNw

ولمزيد من المعلومات عن خطوات التقديم وتسجيل البيانات على موقع الوزارة من خلال الفيديو التالي: https://bit.ly/StepsNw