الأوقاف تحتفل بالعام الهجري الجديد اليوم بمسجد السيدة زينب

تحتفل وزارة الأوقاف المصرية بالعام الهجري الجديد 1446هــ اليوم السبت عقب صلاة المغرب من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة.





وأناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور إبراهيم صابر خليل خليل محافظ القاهرة في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1446 هــ، كما أناب جميع المحافظين لحضور الاحتفال كل في محافظته لحضور الاحتفال المشار إليه.

من جانبه هنأ فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الرئيس بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله عز وجل أن يجعله عامًا مباركًا حافلًا بالخير، وأن يبسط الله فيه الرخاء والسداد والحفظ على وطننا العظيم، وأن يجعله الله مفتاح سرور وأمان وهمة لكل أبناء الوطن والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها.

وأناب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قيادات الأوقاف بالمديريات الإقليمية في الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446هــ كل في محافظته.