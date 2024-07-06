برابط شغال.. موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في مصر وطريقة الاستعلام عنها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يترقب العديد من طلاب الدبلومات الفنية في مصر بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024، وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها على مستوى الجمهورية قريبا عبر الإنترنت، مما يوفر للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بكل سهولة ويسر.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024

كشفت المصادر أن الموعد الرسمي لإعلان نتائج الدبلومات الفنية 2024 في 11 يوليو الحالي، لافتة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء الأوائل في يوم 10 يوليو، وقد طالب الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة الكنترولات على مستوى الجمهورية بضرورة تجميع النتائج استعدادًا لاعتمادها وإعلانها رسميا للطلاب، كما أن هذه النتيجة ستكون أول نتيجة يعتمدها الوزير منذ توليه منصبه.

خطوات الحصول على نتائج الدبلوم الفني 2024

بالإضافة إلى، أن الوزارة رابط نتيجة دبلوم التجارة 2024 من خلال بوابة التعليم الفني، ويمكن للطلاب الدبلومات الفنية الحصول على نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني.

حدد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

ومن ثم، قم بإدخال بيانات الطالب تشمل البيانات الشخصية المطلوبة.

اكتب رقم جلوس الطالب يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يجب عليك اختيار المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

أدخل اسم المدرسة المقيد بها الطالب.

بعد إدخال كافة البيانات، يتم النقر على زر “استعلام” لعرض النتائج.

تفاصيل الامتحانات والنتائج

والجدير بالذكر، أن امتحانات شهادة الدبلوم الفني لعام 2024 انتهت يوم الخميس 27 يونيو، بعد الانتهاء من الامتحانات العملية والمعملية، بدأت أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الدبلوم الفني، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على الانتهاء من تجميع النتائج تمهيدا لإعلانها رسميا.