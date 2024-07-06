الشريط كان بـ 5 قروش .. قفزة جديدة في سعر مسكن الغلابة ليصبح 141 جنيه للعلبة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كان جدي ينصح أي شخص في العيلة أن يستخدم الريفو أو ما كان يُعرف بالأسبرين، علاجًا لكل حاجة وأغلب الأمراض، فكانت العائلة الكبيرة تستخدم هذا العقار لتسكين آلام الصداع والأسنان والروماتيزم وارتفاع الحرارة، وأمراض عديدة أخرى، وبالطبع أثبتت الأبحاث أن هذا الدواء فعال فى علاج الصداع وتسكين الآلام، ما جعل أغلب المصريين بل والعرب يستخدموه، وخاصة أن سعره كان في متناول الجميع، فكان سعر الشريط منذ عدة سنوات 5 قروش فقط، وارتفع السعر حتى وصل في عام 2020م، إلى 2.55 جنيهًا، ولكن مؤخرًا وافقت هيئة الدواء المصرية على زيادة سعر علبة دواء ريفو الأخضر، ولكن كم سعر هذا الدواء الشعبي الآن، هذا ما سنوضحه في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.

قفزة جديدة في سعر مسكن الغلابة

قررت هيئة الدواء المصرية رفع سعر علبة دواء ريفو الأخضر، والمستخدم في تخفيف الألم الخفيف إلى المتوسط، وخفض الحرارة، واحتشاء عضلة القلب في السكتة الإفقارية الحادة، النوبات الإفقارية العابرة، رفع سعر علبة ريفو الأخضر تركيز 320 مجم المحتوية على عدد 20 شريط، ليصبح السعر 141 جنيهًا، بعد أن كان 95 جنيهًا، وبلغت نسبة الزيادة 48.42%، حيث زاد سعر الشريط الواحد من 4.75 جنيهات إلى 7.05 جنيهات، ويأتي ارتفاع سعر هذا العقار الشعبي، والذي يطلق عليه مسكن الغلابة، ضمن خطة الهيئة لتحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية التي تقدمت بها شركات الأدوية في السوق المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عليها، بعد قرار تحرير سعر الصرف الأخير.

قائمة بأسعار بعض الأدوية بعد الزيادة

تقدمت العديد من شركات تصنيع الأدوية العلاجية، بطلب لزيادة أسعار بعض الأدوية لهيئة الدواء المصرية، وقد أعلنت الهيئة مؤخرًا عن موافقتها على الطلبات المقدمة من تلك الشركات المصنعة للأدوية بارتفاع أسعار الدواء، بنسب تتراوح بين 20% إلى 25%، وقد حصرنا أسعار بعض الأدوية بعد الزيادة وهي كالتالي: