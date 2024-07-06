“الشباب والرياضة ” تطلق أولى فعاليات دوري المعلومات لبرنامج “موهبتي” للنشء

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، فعاليات “دوري المعلومات ” الخاص ببرنامج “موهبتي ” ،حيث تم تنفيذ أول لقاء بين فرق دوري المعلومات فريق مركز شباب الإستاد وفريق حر.
ويُعد برنامج “موهبتي ” مسابقة مفتوحة فى العديد من المجالات للمراحل العمرية من سن 6 – 18 سنة، بمراكز الشباب والأندية والمدارس والأزهر والجمعيات والكنائس والغير منتمين الي أي هيئة.
وتشمل المسابقه مجالات(الفنون التشكيلية ، الرسم ،التصوير( زيتى – ضوئى – اشغال يدوية )، القصة القصيرة ، و التمثيل).
كما تشمل المسابقة مجال الشعر ( العامية – الفصحى )و الإنشاء الدينى والترانيم والموسيقى والكورال (غناء – عزف ) فردى وجماعى و الابتكارات العلمية والمبادرات المجتمعية والعلمية ( ريادة الاعمال )ومجال الاستعراضات والاسكيتنج ( الفرى ستايل) باتيل وكلاسيك .
كما تضم مجالات: المذيع ( إذاعة – تليفزيون )، و المراسل ( اذاعى – تلفزيونى ) والدورى المعلوماتى ( رياضة – ادب – فن –تاريخ –جغرافيا … الخ ) و الالعاب الالكترونية ( فردى – جماعى ).
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