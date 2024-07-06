نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للأدبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة، في سابع أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويتضمن الامتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالا فى كل مادة.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.