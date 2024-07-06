- 1/2
- 2/2
-
دوت الخليج - كتب احمد صلاح - 1/2
-
2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «ويفا» يوقف التركي ديميرال مباراتين بعد احتفال مثير للجدل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة – بواسطة ايمن الفاتح – أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أمس، مدافع منتخب تركيا مريح ديميرال، مباراتين، بعد إشارة اليد الجدلية التي احتفل بها بأحد هدفيه أمام النمسا (2-1) في لايبزيغ في ثمن نهائي كأس أوروبا في ألمانيا، ما يعني غيابه عن مواجهة هولندا في ربع النهائي اليوم، وهو قرار وصفته تركيا بأنه «غير عادل».
وسجّل ديميرال هدفي الفوز للمنتخب التركي، الخميس، واحتفل بالهدف الثاني بحركة اليد القومية، في إشارة إلى «الذئاب الرمادية» الخاصة بمجموعة اليمين المتطرف في تركيا.
وقال (ويفا) في بيان، إنه أوقف ديميرال «لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر غير رياضية، والإساءة إلى سمعة كرة القدم».
وبموجب العقوبة، يواجه المدافع الغياب عن مواجهة إنجلترا أو سويسرا في نصف النهائي، في حال تأهّل منتخب بلاده على حساب هولندا في ربع النهائي في برلين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الامارات | «ويفا» يوقف التركي ديميرال مباراتين بعد احتفال مثير للجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.