الامارات | «ويفا» يوقف التركي ديميرال مباراتين بعد احتفال مثير للجدل

الشارقة – بواسطة ايمن الفاتح – أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أمس، مدافع منتخب تركيا مريح ديميرال، مباراتين، بعد إشارة اليد الجدلية التي احتفل بها بأحد هدفيه أمام النمسا (2-1) في لايبزيغ في ثمن نهائي كأس أوروبا في ألمانيا، ما يعني غيابه عن مواجهة هولندا في ربع النهائي اليوم، وهو قرار وصفته تركيا بأنه «غير عادل».

وسجّل ديميرال هدفي الفوز للمنتخب التركي، الخميس، واحتفل بالهدف الثاني بحركة اليد القومية، في إشارة إلى «الذئاب الرمادية» الخاصة بمجموعة اليمين المتطرف في تركيا.

وقال (ويفا) في بيان، إنه أوقف ديميرال «لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر غير رياضية، والإساءة إلى سمعة كرة القدم».

وبموجب العقوبة، يواجه المدافع الغياب عن مواجهة إنجلترا أو سويسرا في نصف النهائي، في حال تأهّل منتخب بلاده على حساب هولندا في ربع النهائي في برلين.