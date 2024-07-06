بعد تداول صوره على السوشيال.. حقيقة تسريب امتحان كيمياء الثانوية العامة 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لـ شاومينج للغش الإلكتروني، منذ قليل على جروبات التليجرام، صورا زعمت أنها خاصة بامتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، الذي من المقرر أن يؤديه الطلاب اليوم السبت الـ 6 من يوليو في تمام الساعة التاسعة صباحا.

تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024

وكتب أدمن جروب شاومينج عبر تطبيق التليجرام: “بإذن الله الامتحان هيجي منه دول شوية وهنزل الباقي كيمياء وجغرافيا، احنا تعبنا عشان نوصل لأي حد في الكنترول عشان نعرف نجيب الامتحان قبل اللجنة”.

مصادر بالتعليم تكشف حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

ومن جانبه، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الأنباء المتداولة بتسريب امتحان الكيمياء، حيث أكدت أنه لا يمكن تسريب أي امتحان قبل بداية اللجنة خاصة وأنه لا يمكن الإطلاع على أسئلة امتحانات الثانوية العامة لكونها مؤمنة بالكامل.

وأضافت المصادر في تصريحات الخاصة، “جروبات الغش الإلكتروني عبر شاومينج هدفها النصب والاحتيال لجمع الأموال من الطلاب وأولياء الأمور، مشددا على عدم الانسياق وراء تلك الجروبات التي تزعم تسريب امتحان الكيمياء قبل بدء اللجان بساعات”.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم السبت الـ 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، في حين يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا في تمام الساعة التاسعة صباحا داخل اللجان في المدارس وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، ووقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وتصل مدة الامتحان سواء الجغرافيا أو الكيمياء لمدة 3 ساعات تبدأ عند الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 12 ظهرا، لطلاب الشعبة الأدبية والعلوم والرياضيات، وتقام الامتحانات بنفس نظام الامتحانات الماضية بنظام الأوبن بوك حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم ويسملوه للمراقب في نهاية الامتحان.