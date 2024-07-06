الامارات | النرويجي روني ديلا مدرباً لفريق الوحدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - 1/2

2/2 شكرا لقرائتكم خبر عن النرويجي روني ديلا مدرباً لفريق الوحدة والان نبدء بالتفاصيل الشارقة – بواسطة ايمن الفاتح – أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، يوم أمس، من خلال الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس»، التعاقد مع المدير الفني النرويجي روني ديلا (48 عاماً) ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك اعتباراً من الموسم الجديد 2024-2025. وأكد بيان نادي الوحدة أن روني يمتلك سيرة ذاتية مميزة، وبدأ مشواره التدريبي مبكراً، متمنياً له وللفريق التوفيق والنجاح خلال الاستحقاقات المهمة المقبلة. من جانبه أعرب المدرب عن بالغ شكره وتقديره لقيادة وإدارة النادي، وثمن الاحترافية في إتمام إجراءات التعاقد، معرباً عن سعادته بالتوقيع مع الوحدة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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