بموافقة هيئة الدواء.. زيادة جديدة في سعر دواء شهير يعالج البرد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن موافقتها على طلب زيادة جديدة في سعر دواء تلفاست في الأسواق، مقدم من الشركة المنتجة، وذلك في سلسلة زيادات وافقت عليها الهيئة خلال الأيام الماضية، في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية بسبب فروق سعر الصرف ولاستمرار تواجدها في الأسواق المصرية.

ارتفاع سعر دواء تلفاست

ووافقت هيئة الدواء، على ارتفاع سعر دواء تلفاست أقراص إلى 63 جنيها بدلا من 40 جنيها بقيمة تصل لـ 23 جنيها، وعادة ما يستخدم دواء تلفاست في علاج نزلات البرد، ويعتبر أحد المضادات الهيستامين الذي يعالج الحساسية والعطس والسعال والرشح.

وكانت هيئة الدواء قد وافقت خلال الأيام الماضية على رفع سعر كونجستال المستخدم في علاج نزلات البرد إلى 50 جنيها للعبوة الأقراص والتي كان سعرها قبل الزيادة نحو 26 جنيها، حيث يعد من الأدوية الشهيرة التي تعالج نزلات البرد والعطس وسيلان الأنف وإدماع العين، بالإضافة إلى إزالة الاحتقان وعلاج الأنفلونزا والحكة في الأنف أو الحلق.

كما وافقت هيئة الدواء، خلال الأيام الماضية، على رفع سعر أقراص ريفو، والذي يستخدم في علاج الصداع والبرد والذي كان يباع بسعر زهيد بـ 5 قروش للقرص والعبوة التي تحتوي على 10 أقرص بـ 50 قرشا، حيث وصل سعره بعد الزيادة لـ 7 جنيهات.

ومن جانبها قالت هيئة الدواء في بيان لها، إن تسعير الدواء يحكمه آليات محددة حيث يكون تسعير كل صنف على حدة بعد طلب مقدم من الشركة المنتجة، مشيرة إلى أن “سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهم السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية”.

وأوضحت هيئة الدواء، أن الفترة الماضية شهدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج الذي أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية.