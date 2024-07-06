دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة بلدية المحلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، استعداداته لمباراة الجولة الثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر غداً الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وشدد علي ماهر المدير الفني للفريق، على أهمية مواصلة الانتصارات للحفاظ على المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري.

وطلب علي ماهر تقريراً من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات، للتعرف على موقف المصابين من المشاركة في مواجهة بلدية المحلة.

وتضم قائمة المصابين في المصري، حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، والذي أصيب بشرخ في إصبع القدم الكبير وتم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الأصبع، بالإضافة لإسلام عطية المصاب بجزع في الرباط الخارجي للركبة، فيما يعاني حسن علي من إصابته بكدمة في مفصل الركبة، بينما تضم القائمة أيضًا الغاني ليستويل أمانكونا المصاب بشد في عضلة السمانة، وكذلك الحارس عصام ثروت المصاب بالتهاب في أوتار الكتف.

واحتفظ النادي المصري بالمركز الثالث في جدول مسابقة الدوري 48 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات آخرى، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.