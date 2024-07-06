دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. تقرير: إيلون ماسك يتجاهل الهند والمسئولين عن استثمارات تسلا والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير بلومبرج أن الهند ربما لم تعد تشكل أولوية بالنسبة لشركة تيسلا ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك، وقالت إن فريق الملياردير المتقلب لم يتواصل مع مسؤولي البلاد منذ أن ألغى رحلته إلى الهند في أبريل، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال ماسك في منشور على موقع X في 20 أبريل: “لسوء الحظ، فإن الالتزامات الثقيلة للغاية لشركة تسلا تتطلب تأجيل الزيارة إلى الهند، لكنني أتطلع بشدة إلى الزيارة في وقت لاحق من هذا العام”.

وقالت مصادر بلومبرج أيضًا إن الحكومة الهندية لا تتوقع أن تقوم شركة تسلا بأي استثمارات في أي وقت قريب حيث تواجه الشركة مشاكل رأس المال.

ولم تستجب شركة تسلا ووزارات الصناعة الثقيلة والمالية والتجارة في الهند لطلبات الصحيفة للتعليق.

ويأتي التقرير بمثابة مفاجأة، خاصة وأن شركة تسلا كانت تنظر منذ فترة طويلة إلى الهند باعتبارها منطقة محتملة للتوسع.

في أبريل ، ذكرت وكالة رويترز أن شركة السيارات الكهربائية العملاقة تخطط لبناء مصنع جديد في الهند كجزء من استثمار يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار في البلاد، ومن المتوقع أن يعلن ماسك عن خطط التوسع خلال زيارته المخطط لها للهند.

لكن ماسك انتهى به الأمر إلى السفر إلى دولة آسيوية أخرى في أبريل، وقام الرئيس التنفيذي لشركة تسلا برحلة مفاجئة إلى الصين بعد أسبوع واحد فقط من إلغاء رحلته إلى الهند، حيث التقى ثاني أعلى سياسي في البلاد، لي تشيانج.

كانت الرحلة مثمرة بالنسبة لماسك، الذي أعلن عن طموحاته في تحويل تيسلا إلى شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ووفقًا لتقرير بلومبرج في أبريل، أعطى المسؤولون الصينيون موافقتهم المبدئية لشركة تيسلا لطرح تقنية القيادة الذاتية الكاملة في البلاد.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تختفي الهند بالكامل من رادار ماسك، وهنأ ماسك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على فوز حكومته في الانتخابات العامة بالبلاد، وكان الرجلان التقيا آخر مرة في نيويورك في يونيو حزيران 2023.

وكتب ماسك في منشور على موقع X في السابع من يونيو: “تهانينا ناريندرا مودي على فوزك في أكبر انتخابات ديمقراطية في العالم أتطلع إلى قيام شركاتي بعمل مثير في الهند.