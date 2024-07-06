وزير الخارجية والهجرة: مؤتمر القوى السودانية يعقد في لحظة تاريخية فارقة

رحب السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، بحضور مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واصفا المؤتمر بالتاريخي.





وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، اليوم السبت، أن المؤتمر يعقد في لحظة تاريخية فارقة من عمر السودان الشقيق يمر خلالها هذا البلد الجار العظيم والقريب من قلوبنا بأزمة عميقة لها تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار في القارة وعلى العالم أجمع ودول جوار السودان، باعتبار أنها الدول الأشد تأثرا بالأزمة.

وأوضح أن خطورة الأزمة الراهنة لا تخفى على أحد، بسبب القتال الدائر منذ ما يزيد على عام سالت خلاله دماء عشرات الآلاف ونزح السكان إلى مناطق أكثر أمانا سواء داخل السودان أو إلى دول الجوار فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة.