وزير الخارجية لـ القوى السودانية: مصر تناشدكم أن تعلوا جميعا مصلحة الوطن

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جدة - نرمين السيد - بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، اليوم السبت، أن مصر حريصة على بذل كل الجهود لمساعدة السودان على تجاوز أزمته ومعالجة تداعياتها على شعبها وعلى أمن واستقرار المنطقة.
وتابع: "وانطلاقا من الروابط التاريخية والاجتماعية والأخوية العميقة التي تربط الشعبين تأسيسا على التزام مصر بجميع الجهود تستضيف مصر المؤتمر الكريم الذي يضم جميع القوى المدنية السودانية وبحضور الشركاء الدوليين والإقليميين بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى المدنية السودانية لبناء السلام الدائم وحل المشاكل عبر حوار سوداني - سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة".
وأوضح أن استضافة مصر للمؤتمر يأتي استكمالا لجهودها من أجل وقف الحرب الدائرة بالسودان وفي إطار التكامل مع الشركاء لا سيما دول الجوار.
وقال: "أتوجه برسالة من مصر، إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها يوما تدمي قلوبنا، نشعر بأشقائنا في السودان ونتألم لهم، وندعوا الله أن يزيل الغمة والمحنة، وسنسعى إن شاء الله لتحقيق هذا الهدف النيل، وإنني إذا أتمنى لجميع القوى السياسية والمدنية السودانية التوفيق في المساعي المخلصة والجهود الدؤوبة لتوحيد الروئ للخروج بالسودان من أزمته".
واستطرد: "مصر تناشدكم أن تعلوا جميعا مصلحة السودان والوطن السوداني، وأن مصر ستظل داعمة للجهود لعودة الاستقرار وتتمنى التقدم والازدهار للسودان".
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