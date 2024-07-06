البيئة تعلن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بأبوجريدة في دمياط

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جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التي جرى تنفيذها، إلى منظومة المخلفات على مستوى المحافظات.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة، و يتضمن المدفن ميزان بسكول، مبنى إدارى، غرفة للمولدات، خزان وقود يومى، عدد 2 خزان مياه، خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.
وقالت الوزيرة إن ذلك يأتي بهدف دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.
وأوصت اللجنة المشكلة بتسيير ومتابعة واستلام المدفن بتلافي بعض الملاحظات، وقامت بتسليم المدفن إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.
جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
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