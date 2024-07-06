ضبط 4 طلاب بتهمة الغش في امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - شادي زلطة، متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط 4 طلاب بتهمة الغش الإلكتروني، اليوم السبت، في امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة.





وصرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه جرى ضبط طالب بتهمة تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية. ونوه بضبط طالب آخر بلجنة بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية، بتهمة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول خلال امتحان مادة الكيمياء، وجرى اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال الواقعة. وأوضح المتحدث أنه تم ضبط طالب ثالث بهاتف محمول وسماعة أذن بلجنة بإدارة المنشأة الحديثة التعليمية بمحافظة سوهاج خلال امتحان مادة الجغرافيا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة. ولفت إلى ضبط طالب بلجنة بإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف خلال امتحان مادة الجغرافيا، بتهمة محاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، الامتحان في مادة الكيمياء الشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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