عبدالعاطي: تسهيل نفاذ المساعدات المقدمة للسودان عبر الأراضي المصرية

جدة - نرمين السيد - د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صورة أرشيفية

قال السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر ستستمر في بذل كل ما في وسعها بالتعاون مع جميع الأطراف من أجل وقف نزيف الدم السوداني الغالي والمحافظة على مكتسبات الشعب السوداني الشقيق.





وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، اليوم السبت، أن مصر ستعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية عبر التنسيق مع الوكالات والمنظمات المعنية. وأوضح أن أي حل سياسي للأزمة لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة ينبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات من أي أطراف خارجية وبتسهيل من المؤسسات الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

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