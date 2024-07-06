عبدالعاطي يؤكد ضرورة معالجة الأزمة السودانية عبر حل سياسي شامل

جدة - نرمين السيد - بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

قال السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الصراع في السودان أدى لتدهور المؤسسات الصحية ونقص حاد في الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، وهو ما أدى إلى تداعيات صحية كارثية على مجمل الأوضاع الإنسانية.





وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، اليوم السبت، أن التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية في السودان تتطلب منا جميعا الحث على الوقف الفوري للعمليات العسكرية حفاظا على مقدرات الشعب السوداني وعلى مؤسسات الدولة لتتمكن من القيام بمسؤوليتها تجاه المواطنين. وأوضح أنه من الضرورى معالجة الأزمة السودانية من جذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل، يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.

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