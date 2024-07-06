إنجازات حياة كريمة في البحيرة.. أرقام شاهدة على الإعجاز (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حياة كريمة فى البحيرة

تبقى أرقام المشروعات التي نفذتها وتنفذها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» شاهدة على إعجاز وإنجاز على مستوى البنية التحتية.





ويرصد "دوت الخليج" في الإنفوجراف، أبرز الأرقام الخاصة بالمبادرة. وجرى ويجري تنفيذ 8868 مشروعا يستفيد منها 3.5 مليون مواطن، بتكلفة، 44 مليار جنيه داخل 6 مراكز و42 وحدة و236 قرية. ومن أبرز المشروعات 173 وحدة صحية صيانة وإنشاء، و168 مركز شباب، و56 مشروعا في مجال وحدات الإسعاف، و45 مجمعا خدميا وزراعيا.

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