وزير الخارجية: ما تقدمه مصر للسودان ليس منحة ولكن واجب تجاه الأشقاء

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جدة - نرمين السيد - د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صورة أرشيفية
وطالب عبدالعاطي، خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، اليوم السبت، جميع أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتها بما جاء في مؤتمر دعم السودان في جنيف وخلال مؤتمر دعم السودان في باريس من أجل سد الفجوة التمويلية.
وقال إن مصر تكثف اتصالاتها تفعيلا لمشاركتها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لدعم السودان والعمل مع جميع المنظمات سواء في جنيف أو نيويورك والدول المانحة من أجل دعم دول الجوار الأكثر تضررا من الأزمة بما يرفع المعاناة عن جميع الفارين.
وأوضح أن مصر بادرت مع بداية الأزمة باستقبال مئات الآلاف من السودانيين ووصل عددهم إلى 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون كأخوة فوق الأراضي المصرية منذ سنين عديدة، وقدم الشعب المصري نموذجا يحتذى به في التضامن الأخوي، كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاثية عاجلة تضمن مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية، متابعا: "ليس منحة ولكن واجب تجاه الأشقاء وقت الأزمات".
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