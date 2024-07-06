رئيس الوزراء يتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 11:25 صباحاً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط، يرافقه عدد من الوزراء.

ويتضمن المشروع تطوير مسطحات خضراء شاسعة وإقامة حدائق عامة، فضلًا عن أنه يشتمل على تطوير الكثير من المزارات السياحية وهو ما يتماشى مع توجه الحكومة لزيادة أعداد السائحين إلى مصر

وتتبنى الحكومة رؤية متكاملة لربط منطقة الفسطاط والقاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية واستغلال المقومات التاريخية والثقافية والسياحية لهذه المناطق في جذب المزيد من السائحين عبر الترويج لأنشطة سياحية مختلفة من بينها السياحة الاستكشافية، وسياحة المأكولات والسياحة العلاجية، فضلًا عن القدرات التي تتمتع بها القاهرة التاريخية فيما يتعلق بكونها وجهة للأعمال والتسوق والتعليم والعلاج والترفيه.