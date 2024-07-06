وزير الخارجية: مصر تعمل بشكل مكثف مع جميع الأطراف لوقف دماء الشعب السودانى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 11:26 صباحاً - أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تعمل بشكل مكثف مع جميع الأطراف، من أجل وقف دماء الشعب السوداني.

وقال في كلمته خلال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية المنعقد في القاهرة، إن مصر أصرت على عقد المؤتمر من أجل وقف دماء الشعب السوداني، وبحث جميع الحلول من أجل وقف الأعمال القتالية.انطلق منذ قليل، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لبحث سبل إنهاء الصراع السوداني، ووقف الأعمال القتالية التى تسببت في مقتل وإصابات الآلاف من الأشقاء في السودان، وحقن دماء الشعب.

ويأتي مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، في إطار حرص جمهورية مصر العربية على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.

وكذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية الأخوية والعميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني، وتأسيساً على التزام مصر بدعم كافة جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

ويضم المؤتمر كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.