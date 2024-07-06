أخبار مصرية

وزير الخارجية: المؤتمر يهدف إلى تعزيز التواصل من أجل حل سوداني - سوداني لوقف الحرب الدائرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 11:26 صباحاً - قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن مشاهد الدمار والقتل اليومية في السودان تدمي قلوبنا جميعا، متابعا: "نتطلع إلى مشاركة فعالة من كل القوى السودانية من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني". 

وأضاف الوزير خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر القوي السياسية والمدنية السودانية الذي ينعقد فى القاهرة: "هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز التواصل من أجل حل سوداني - سوداني لوقف الحرب الدائرة". 

 

انطلق منذ قليل، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لبحث سبل إنهاء الصراع السوداني، ووقف الأعمال القتالية التى تسببت في مقتل وإصابات الآلاف من الأشقاء في السودان، وحقن دماء الشعب.

 

 

 

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ويأتي مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، في إطار حرص جمهورية مصر العربية على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.

 

وكذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية الأخوية والعميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني، وتأسيساً على التزام مصر بدعم كافة جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

ويضم المؤتمر كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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