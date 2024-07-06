سبب وفاة أحمد رفعت نجم منتخب مصر.. وبيان عاجل من اتحاد الكرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نشر اتحاد الكرة المصري بيان رسمي عبر صفحته الرسمية، نعى فيه نجم الدوري المصري ولاعب مودرن فيوتشر، والذي وافته المنية صباح اليوم آثر تدهور حالته الصحية بعد نحو أسابيع من خروجه من المستشفى، بعدما كان قد سقط في أرض الملعب بشكل مفاجئ، وقيل وقتها بأنه قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة.

وفاة أحمد رفعت

نشر الاتحاد بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال فيها: “ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، والمدير التنفيذي والعاملين، أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني ونادي مودرن سبورت، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان نادي مودرن فيوتشر قد أعلن عن خبر وفاة اللاعب أحمد رفعت، نجم الفريق الأول ولاعب منتخب مصر، وذلك آثر تدهور حالته الصحية، والتي تم نقله على آثرها إلى المستشفى ليتوفاه الله بعد رحلة وصراع مع أزمة صحية حدثتت له يوم 11 مارس الماضي.

ونشر نادي مودرن فيوتشر، بيان رسمي قال فيه: “بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون”.

طبيب يوضح سبب وفاة أحمد رفعت

علق الدكتور جمال شعبان عن خبر وفاة اللاعب أحمد رفعت ورد عن سؤال بخصوص رأيه في سبب وفاة نجم المنتخب المصري، وقال: “حصل خلل كهربائي خبيث في القلب، نتيجة جلطة في الشريان التاجي، نجا منه أول مرة، ثم تم تركيب دعامة، وحدثت انتكاسة”.

“غالبا جلطة جديدة أكبر واختلال كهربائي حاد أدى إلى توقف عضلة القلب، رحمة الله عليه”.