أعرف الشروط.. منحة 1000 جنيه شهريًا من الحكومة لهذه الفئات | طريقة الحصول عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهدف وزارة القوة العاملة إلى دعم العمالة الغير منتظمة بالبلاد، من خلال منحة مالية شهرية لبعض الفئات المستحقة، بالإضافة إلى منح قانون العمل العديد من المزايا للعمالة الغير منتظمة، لمساعدتهم على تحديات الحياه اليومية، وتصل قيمة منحة العمالة الغير منتظمة إلى نحو 1000 جنية شهريًا.
الفئات المستحقة لمنحة العمالة الغير منتظمة 2024
- عمال التراحيل
- الباعة الجائلين
- عمال اليومية بالقطاع الخاص
- صغار المشتغلين لحسابهم الخاص
- بائعى وموزعى الصحف اليومية
شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2024
- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية
- أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة الرقم القومى
- أن يكون مسجلا فى بيانات العمالة الغير منتظمة بوزارة القوى العاملة
مشروع القانون صندوق العمالة الغير منتظمة 2024
ويوفر صندوق العمالة الغير منتظمة العديد من المزيا للعمالة المستهدفة، ويقدم الصندوق مشروع قانون العمل الجديد، والذى يسعى لتوفير العديد من الخدمات التى جاءت على النحو التالى:
- دعم وتطوير عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة الغير منتظمة
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، وفقا للائحة الصندوق المالية والإدارية
- تقديم المنح الإجتماعية والخدمات خلال الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة الإدارية
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم المهنية والفنية، وفقا لمجالات العمل المختلفة.
- دعم توفير أشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة
- توفير سبل الإنتقال والإقامة والإعاشة بمواقع العمل النائية
- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين ثقافيًا ورياضيًا وفنيا
- إعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا لموارد الصندوق المتاحة
ويمكن الإستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة، من خلال الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة الرسمى، والإستعلام بإستخدام الرقم القومى الخاص بالحقل المخصص.
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