أعرف الشروط.. منحة 1000 جنيه شهريًا من الحكومة لهذه الفئات | طريقة الحصول عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهدف وزارة القوة العاملة إلى دعم العمالة الغير منتظمة بالبلاد، من خلال منحة مالية شهرية لبعض الفئات المستحقة، بالإضافة إلى منح قانون العمل العديد من المزايا للعمالة الغير منتظمة، لمساعدتهم على تحديات الحياه اليومية، وتصل قيمة منحة العمالة الغير منتظمة إلى نحو 1000 جنية شهريًا.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة الغير منتظمة 2024

عمال التراحيل

الباعة الجائلين

عمال اليومية بالقطاع الخاص

صغار المشتغلين لحسابهم الخاص

بائعى وموزعى الصحف اليومية

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2024

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية

أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة الرقم القومى

أن يكون مسجلا فى بيانات العمالة الغير منتظمة بوزارة القوى العاملة

مشروع القانون صندوق العمالة الغير منتظمة 2024

ويوفر صندوق العمالة الغير منتظمة العديد من المزيا للعمالة المستهدفة، ويقدم الصندوق مشروع قانون العمل الجديد، والذى يسعى لتوفير العديد من الخدمات التى جاءت على النحو التالى:

دعم وتطوير عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة الغير منتظمة

دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، وفقا للائحة الصندوق المالية والإدارية

تقديم المنح الإجتماعية والخدمات خلال الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة الإدارية

تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم المهنية والفنية، وفقا لمجالات العمل المختلفة.

دعم توفير أشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة

توفير سبل الإنتقال والإقامة والإعاشة بمواقع العمل النائية

إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين ثقافيًا ورياضيًا وفنيا

إعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا لموارد الصندوق المتاحة

ويمكن الإستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة، من خلال الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة الرسمى، والإستعلام بإستخدام الرقم القومى الخاص بالحقل المخصص.